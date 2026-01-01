Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лазурный ветер
Киноафиша Лазурный ветер

Лазурный ветер

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт французского и итальянского камерного оркестра

«Лазурный ветер» - это концерт камерного оркестра, который сплетает воедино мелодии классической музыки Франции и Италии. В этом уникальном событии под руководством дирижёра Виктора Иванова зрители смогут насладиться известными композициями, пробуждающими воспоминания о лучших кинофильмах этих стран.

Концерт пройдет с участием талантливых вокалистов:

  • Анна Вараксина, сопрано
  • Анастасия Клименко, сопрано
  • Кристина Закирова, меццо-сопрано
  • Сергей Скурыхин, тенор
  • Александр Видеман, баритон

Организаторы события - Анна Вараксина, Анастасия Клименко, Кристина Закирова, Сергей Скурыхин и Александр Видеман, обещают вечеринку для любителей классической музыки и камерных форматов. Это мероприятие будет интересно всем, кто ценит живое исполнение и атмосферу камерного концерта.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт Лазурный ветер

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
5 июня пятница
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 400 ₽

В ближайшие дни

Хит-парад классики
6+
Классическая музыка

Хит-парад классики

10 июня в 11:00 Новосибирская филармония
от 350 ₽
Akstar
12+
Живая музыка

Akstar

8 ноября в 19:00 КК им. Маяковского
от 2000 ₽
Абонемент № 5 (9 концертов)
12+
Классическая музыка

Абонемент № 5 (9 концертов)

10 сентября в 19:00 Новосибирская филармония
от 4000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше