Концерт французского и итальянского камерного оркестра

«Лазурный ветер» - это концерт камерного оркестра, который сплетает воедино мелодии классической музыки Франции и Италии. В этом уникальном событии под руководством дирижёра Виктора Иванова зрители смогут насладиться известными композициями, пробуждающими воспоминания о лучших кинофильмах этих стран.

Концерт пройдет с участием талантливых вокалистов:

Анна Вараксина, сопрано

Анастасия Клименко, сопрано

Кристина Закирова, меццо-сопрано

Сергей Скурыхин, тенор

Александр Видеман, баритон

Это мероприятие будет интересно всем, кто ценит живое исполнение и атмосферу камерного концерта.

