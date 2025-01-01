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лайв 404.zero ISOTRP
Киноафиша лайв 404.zero ISOTRP

лайв 404.zero ISOTRP

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уникальный лайв перфоманс от 404.zero 

Известный мультимедиа-дуэт 404.zero представит свой лайв перфоманс ISOTRP в этом сезоне не за границей, как это было ранее, а на подмосковном фестивале Outline и в Цистерне х Т-Банк.

Погружение в мир несуществующих персонажей

ISOTRP — это визионерское погружение в мир, где аудиовизуальные повествования оживают через голоса несуществующих персонажей. Это не просто продолжение альбома ISOTRP, выпущенного в 2023 году, а новая глава в творческом путешествии 404.zero. Здесь музыка и видео сливаются в единое целое, демонстрируя уникальный синтез звука и изображения.

Технологии и подход к созданию контента

По словам участников группы, “с момента основания 404.zero мы неустанно работали над созданием уникальных аудиовизуальных синтезаторов. Именно этот процесс лежит в основе всего, что вы увидите и услышите во время нашего выступления. Наш подход к созданию контента охватывает широкий спектр техник — от глубоко аналоговых звуков, синхронизированных с попиксельно деконструированной генеративной анимацией в реальном времени, до полностью цифровых аудио- и визуальных эффектов.”

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта и погрузиться в мир 404.zero!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк» Санкт-Петербург, Степана Разина, 8а лит А
21:00 от 1700 ₽

Фотографии

лайв 404.zero ISOTRP лайв 404.zero ISOTRP лайв 404.zero ISOTRP лайв 404.zero ISOTRP лайв 404.zero ISOTRP

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