лайв 404.zero ISOTRP

Уникальный лайв перфоманс от 404.zero

Известный мультимедиа-дуэт 404.zero представит свой лайв перфоманс ISOTRP в этом сезоне не за границей, как это было ранее, а на подмосковном фестивале Outline и в Цистерне х Т-Банк.

Погружение в мир несуществующих персонажей

ISOTRP — это визионерское погружение в мир, где аудиовизуальные повествования оживают через голоса несуществующих персонажей. Это не просто продолжение альбома ISOTRP, выпущенного в 2023 году, а новая глава в творческом путешествии 404.zero. Здесь музыка и видео сливаются в единое целое, демонстрируя уникальный синтез звука и изображения.

Технологии и подход к созданию контента

По словам участников группы, “с момента основания 404.zero мы неустанно работали над созданием уникальных аудиовизуальных синтезаторов. Именно этот процесс лежит в основе всего, что вы увидите и услышите во время нашего выступления. Наш подход к созданию контента охватывает широкий спектр техник — от глубоко аналоговых звуков, синхронизированных с попиксельно деконструированной генеративной анимацией в реальном времени, до полностью цифровых аудио- и визуальных эффектов.”

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта и погрузиться в мир 404.zero!