Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лайтис Crew
Киноафиша Лайтис Crew

Лайтис Crew

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Рок-праздник в Рок-баре Треугольник

Проведите незабываемый романтический вечер под нетленные хиты легендарных групп. Вечер обещает быть насыщенным музыкой от Depeche Mode, Savage Garden, The Offspring, Bon Jovi, Blink 182, Blur, Maroon 5, Sum 41 и Bloodhound Gang.

Выступление группы School's Out

Не упустите возможность насладиться концертом группы School's Out и их коллабораторов – Ed G из Crossbone’s Creed. Кроме ярких каверов, ожидайте и авторский материал, включая клип Всё что не сказал. Это создаст уникальную атмосферу и подарит много положительных эмоций!

Незабываемая атмосфера

Рок-бар Треугольник предлагает не только отличную музыку, но и мастерство профессиональных барменов. Искусные коктейли и качественное обслуживание гарантируют удовольствие от концерта, которое продолжится далеко за полночь.

Не упустите этот танцевальный вечер, который станет ярким событием вашей недели! Ждем вас в Рок-баре Треугольник!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 19 сентября
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
16 сентября в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
6+
Джаз
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
28 сентября в 18:00 Khosta Spot
от 900 ₽
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
6+
Джаз
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
1 октября в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше