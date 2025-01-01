Лайтис Crew

Проведите незабываемый романтический вечер под нетленные хиты легендарных групп. Вечер обещает быть насыщенным музыкой от Depeche Mode, Savage Garden, The Offspring, Bon Jovi, Blink 182, Blur, Maroon 5, Sum 41 и Bloodhound Gang.
Не упустите возможность насладиться концертом группы School's Out и их коллабораторов – Ed G из Crossbone’s Creed. Кроме ярких каверов, ожидайте и авторский материал, включая клип
Всё что не сказал. Это создаст уникальную атмосферу и подарит много положительных эмоций!
Рок-бар Треугольник предлагает не только отличную музыку, но и мастерство профессиональных барменов. Искусные коктейли и качественное обслуживание гарантируют удовольствие от концерта, которое продолжится далеко за полночь.
Не упустите этот танцевальный вечер, который станет ярким событием вашей недели! Ждем вас в Рок-баре Треугольник!