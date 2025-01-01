Лайтис Crew

Рок-праздник в Рок-баре Треугольник

Проведите незабываемый романтический вечер под нетленные хиты легендарных групп. Вечер обещает быть насыщенным музыкой от Depeche Mode, Savage Garden, The Offspring, Bon Jovi, Blink 182, Blur, Maroon 5, Sum 41 и Bloodhound Gang.

Выступление группы School's Out

Не упустите возможность насладиться концертом группы School's Out и их коллабораторов – Ed G из Crossbone’s Creed. Кроме ярких каверов, ожидайте и авторский материал, включая клип Всё что не сказал . Это создаст уникальную атмосферу и подарит много положительных эмоций!

Незабываемая атмосфера

Рок-бар Треугольник предлагает не только отличную музыку, но и мастерство профессиональных барменов. Искусные коктейли и качественное обслуживание гарантируют удовольствие от концерта, которое продолжится далеко за полночь.

Не упустите этот танцевальный вечер, который станет ярким событием вашей недели! Ждем вас в Рок-баре Треугольник!