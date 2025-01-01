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Киноафиша Лайтис Crew

Лайтис Crew

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Грандиозная вечеринка с Лайтис Crew в Рок-баре Треугольник!

Готовьтесь заранее к этому невероятному событию! Одна из самых масштабных концертных программ с танцами под хиты «Ляпис Трубецкой» ждет вас. В этот вечер всеми любимые песни исполняет Лайтис Crew!

Когда и где?

Не пропустите шанс погрузиться в атмосферу веселья и отличной музыки. Встречаемся в Рок-баре Треугольник, который славится своей уникальной атмосферой и качественным обслуживанием.

Что вас ждет?

  • Мастерство барменов: Насладитесь оригинальными коктейлями, которые приготовят профессионалы.
  • Rockoteka от нашего DJ: Танцевальные хиты, которые создадут незабываемую атмосферу.
  • Обслуживание официантами: Быстрое и качественное обслуживание продлит ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Не упустите возможность провести вечер в компании друзей под яркие ритмы и любимые песни. Ждем вас на грандиозной вечеринке!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 16 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

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Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
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Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
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