Грандиозная вечеринка с Лайтис Crew в Рок-баре Треугольник!

Готовьтесь заранее к этому невероятному событию! Одна из самых масштабных концертных программ с танцами под хиты «Ляпис Трубецкой» ждет вас. В этот вечер всеми любимые песни исполняет Лайтис Crew!

Когда и где?

Не пропустите шанс погрузиться в атмосферу веселья и отличной музыки. Встречаемся в Рок-баре Треугольник, который славится своей уникальной атмосферой и качественным обслуживанием.

Что вас ждет?

Мастерство барменов: Насладитесь оригинальными коктейлями, которые приготовят профессионалы.

Насладитесь оригинальными коктейлями, которые приготовят профессионалы. Rockoteka от нашего DJ: Танцевальные хиты, которые создадут незабываемую атмосферу.

Танцевальные хиты, которые создадут незабываемую атмосферу. Обслуживание официантами: Быстрое и качественное обслуживание продлит ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Не упустите возможность провести вечер в компании друзей под яркие ритмы и любимые песни. Ждем вас на грандиозной вечеринке!