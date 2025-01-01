Готовьтесь заранее к этому невероятному событию! Одна из самых масштабных концертных программ с танцами под хиты «Ляпис Трубецкой» ждет вас. В этот вечер всеми любимые песни исполняет Лайтис Crew!
Не пропустите шанс погрузиться в атмосферу веселья и отличной музыки. Встречаемся в Рок-баре Треугольник, который славится своей уникальной атмосферой и качественным обслуживанием.
Не упустите возможность провести вечер в компании друзей под яркие ритмы и любимые песни. Ждем вас на грандиозной вечеринке!