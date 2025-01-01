Спектакль ЛайкаРоллингСтоун

Меню
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Автофикшн-спектакль «Саундтрек к юности» в театре Lusores

Театр Lusores представляет новый автофикшн-спектакль, в котором главную и единственную роль исполняет сам режиссер — Александр Савчук. Спектакль погружает зрителей в атмосферу юности начала 90-х годов, времени, когда открывались новые горизонты возможностей и свободы выбора.

90-е: Эпоха открытых возможностей

Сейчас, когда так много говорят о 90-х, этот спектакль предлагает уникальную возможность снова взглянуть на ту эпоху. Каждый из нас в те годы выбирал свою «пластинку» — музыкальный трек, ставший саундтреком всех дальнейших событий в жизни. В спектакле старые пластинки становятся проводниками в личные воспоминания исполнителя, а также в истории его друзей, врагов, страны и всего мира.

Меломанский опыт для всех поколений

Спектакль обещает стать настоящим праздником для меломанов. Зрители смогут не только порадоваться совпадению музыкальных вкусов, но и открыть для себя новую музыку тридцатилетней давности. Это великолепная возможность для молодых зрителей познакомиться с музыкальными шедеврами прошлого, которые формировали культуру и сознание целого поколения.

Приглашаем на «ковер»

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта. Приходите на «ковер», чтобы услышать старые пластинки и погрузиться в мир воспоминаний, музыки и искусства. Спектакль «Саундтрек к юности» уже ждет вас!

Режиссер
Александр Савчук
В ролях
Александр Савчук

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 13 сентября
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

ЛайкаРоллингСтоун ЛайкаРоллингСтоун ЛайкаРоллингСтоун ЛайкаРоллингСтоун ЛайкаРоллингСтоун

