Спектакль ЛайкаРоллингСтоун

Автофикшн-спектакль «Саундтрек к юности» в театре Lusores

Театр Lusores представляет новый автофикшн-спектакль, в котором главную и единственную роль исполняет сам режиссер — Александр Савчук. Спектакль погружает зрителей в атмосферу юности начала 90-х годов, времени, когда открывались новые горизонты возможностей и свободы выбора.

90-е: Эпоха открытых возможностей

Сейчас, когда так много говорят о 90-х, этот спектакль предлагает уникальную возможность снова взглянуть на ту эпоху. Каждый из нас в те годы выбирал свою «пластинку» — музыкальный трек, ставший саундтреком всех дальнейших событий в жизни. В спектакле старые пластинки становятся проводниками в личные воспоминания исполнителя, а также в истории его друзей, врагов, страны и всего мира.

Меломанский опыт для всех поколений

Спектакль обещает стать настоящим праздником для меломанов. Зрители смогут не только порадоваться совпадению музыкальных вкусов, но и открыть для себя новую музыку тридцатилетней давности. Это великолепная возможность для молодых зрителей познакомиться с музыкальными шедеврами прошлого, которые формировали культуру и сознание целого поколения.

Приглашаем на «ковер»

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта. Приходите на «ковер», чтобы услышать старые пластинки и погрузиться в мир воспоминаний, музыки и искусства. Спектакль «Саундтрек к юности» уже ждет вас!