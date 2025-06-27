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ЛайкаРоллингСтоун
Билеты от 2000₽
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Спектакль ЛайкаРоллингСтоун

Постановка
Театр.doc на Лесной 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Автофикшн-спектакль театра Lusores на сцене Театр.doc на Лесной

Театр Lusores представляет уникальный автофикшн-спектакль, в котором главную и единственную роль исполняет сам режиссер — Александр Савчук. Это произведение погружает зрителей в атмосферу юности начала 90-х годов, времени открытых возможностей и свободы выбора.

Саундтрек Воспоминаний

Спектакль задает важный вопрос: почему бы еще раз не поговорить о 90-х? Каждый из нас в те годы выбирал ту пластинку, которая стала саундтреком ко всем дальнейшим событиям. В этой постановке старые музыкальные записи становятся проводниками в личные воспоминания исполнителя, а за ними следуют истории из жизни его друзей, врагов и даже страны.

Меломанский Опыт

«Автофикшн» — это не просто спектакль, а настоящая музыкальная одиссея. Меломаны смогут насладиться совпадением музыкальных вкусов, в то время как молодое поколение откроет для себя новую музыку тридцатилетней давности. Это возможность не только вспомнить, но и заново открыть для себя музыкальные шедевры той эпохи.

Приглашение на Ковер

Приходите на спектакль и погружайтесь в атмосферу 90-х, слушая старые пластинки. Этот театральный опыт обещает стать незабываемым и заставит вас по-новому взглянуть на музыку и воспоминания. Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия!

Режиссер
Александр Савчук
В ролях
Александр Савчук

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
17:00 от 2000 ₽

Фотографии

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Новости
Фестиваль «Я — ТЕАТР» в Театр.doc на Лесной: хроника внутреннего через монолог
Фестиваль «Я — ТЕАТР» в Театр.doc на Лесной: хроника внутреннего через монолог Фестиваль «Я — ТЕАТР» пройдет с 1 по 6 июля на площадке «DOC на Лесной» и предложит взглянуть на сцену как на пространство личной правды и коллективной памяти. Здесь автофикшн — не просто жанр, а способ быть услышанным вопреки страху, вымыслу или боли.
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27 июня 2025 09:22
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