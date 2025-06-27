Спектакль ЛайкаРоллингСтоун

Автофикшн-спектакль театра Lusores на сцене Театр.doc на Лесной

Театр Lusores представляет уникальный автофикшн-спектакль, в котором главную и единственную роль исполняет сам режиссер — Александр Савчук. Это произведение погружает зрителей в атмосферу юности начала 90-х годов, времени открытых возможностей и свободы выбора.

Саундтрек Воспоминаний

Спектакль задает важный вопрос: почему бы еще раз не поговорить о 90-х? Каждый из нас в те годы выбирал ту пластинку, которая стала саундтреком ко всем дальнейшим событиям. В этой постановке старые музыкальные записи становятся проводниками в личные воспоминания исполнителя, а за ними следуют истории из жизни его друзей, врагов и даже страны.

Меломанский Опыт

«Автофикшн» — это не просто спектакль, а настоящая музыкальная одиссея. Меломаны смогут насладиться совпадением музыкальных вкусов, в то время как молодое поколение откроет для себя новую музыку тридцатилетней давности. Это возможность не только вспомнить, но и заново открыть для себя музыкальные шедевры той эпохи.

Приглашение на Ковер

Приходите на спектакль и погружайтесь в атмосферу 90-х, слушая старые пластинки. Этот театральный опыт обещает стать незабываемым и заставит вас по-новому взглянуть на музыку и воспоминания. Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия!