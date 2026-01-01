Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лайфгард
12+
О концерте

Весенний тур группы «Лайфгард» по России

Дорогие зрители! Группа «Лайфгард» рада анонсировать свой первый концертный тур по четырём городам России. Это событие обещает быть незабываемым, и мы с нетерпением ждём встречи с вами!

Города выступлений

  • Нижний Новгород
  • Екатеринбург
  • Челябинск
  • Новосибирск

Авторская программа

На концертах вы сможете насладиться авторской программой, наполненной яркими мелодиями и душевными текстами. Мы готовы поделиться с вами своим творчеством и весенним настроением, которое, безусловно, соотнесётся с атмосферой всех выступлений.

Не пропустите!

Этот тур — важное событие в нашем творческом пути. Мы уверены, что каждый концерт станет для вас особенным моментом. Ждём вас на наших выступлениях!

Купить билет на концерт Лайфгард

Помощь с билетами
В других городах
Май
6 мая среда
20:00
Хитрый лис Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 14
от 1000 ₽
11 мая понедельник
20:00
Ц Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6, 2 этаж
от 1000 ₽
14 мая четверг
20:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше