«Скамейка» Александра Гельмана: Лирическая ретрокомедия о любви

Приглашаем вас на спектакль «Скамейка», основанный на легендарной соцдраме Александра Гельмана. Эта лирическая ретрокомедия будет исполнена под живую музыку фортепиано, что добавит особую атмосферу к постановке.

В главных ролях

На сцене зрителей будут радовать известные актеры театра и кино: Алексей Гущин и Наталья Гузюк. Их игра обещает подарить незабываемые эмоции и заставить задуматься о вечных вопросах любви и отношений.

Музыкальное сопровождение

Фортепиано в спектакле будет исполнять актер и музыкант Никита Локшин. Живая музыка создаст уникальный звуковой фон, дополняя сюжет и усиливая эмоциональную нагрузку.

О чем спектакль?

Пьеса Гельмана затрагивает вечную и актуальную тему любви. Герои спектакля — Он, с Марса, и Она, с Венеры. Их взаимодействие показывает, как иногда ожидания и реальность не совпадают. Это немного грустная, но всё же комедия, которая заставит зрителей смеяться и задумываться одновременно.

Не пропустите!

Спектакль «Скамейка» — это шанс увидеть, как классика театра обретает новую жизнь на сцене. Приходите и насладитесь яркими персонажами и трогательными моментами, которые будут актуальны во все времена!