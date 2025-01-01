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Лавка миров
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Лавка миров

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с проектом «Петля времени»

В этот вечер Большой звездный зал наполнится глубокой и атмосферной музыкой проекта «Петля времени». Под руководством Александра Старова, который является одним из немногих исполнителей в России, использующих технологию Live Looping, зрители смогут насладиться уникальным музыкальным опытом.

Что такое Live Looping?

Технология Live Looping позволяет зацикливать звуки в реальном времени, что дает возможность одному исполнителю создавать многоголосые композиции. Александр виртуозно сочетает игру на нескольких инструментах, создавая иллюзию звучания мини-оркестра.

Фантастическая история

Шоу сопровождается увлекательной историей о мирах-вселенных и сокровенных желаниях. Эта сюжетная линия добавляет дополнительное измерение к музыкальному представлению, погружая зрителей в атмосферу мечты и фантазии.

Программа вечера

В концертной программе прозвучат как уже полюбившиеся зрителям композиции, так и новые произведения, которые обязательно оставят яркое впечатление. Приглашаем вас прикоснуться к неземному, отправить мысли в свободный полёт и раствориться в музыке открытого космоса.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 19 декабря
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
19:00 от 900 ₽

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