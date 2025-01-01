Меню
16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Лавина»: Время и место, где страх становится повседневностью

«Лавина - это не только природное явление... Может быть, это порождение страха в нашем сознании...»

Действие спектакля разворачивается в наши дни, в некой удаленной стране, которая окружена массивами гор. Здесь девять месяцев в году царит тишина: нельзя громко разговаривать, смеяться или даже производить малейший шум. Лишь три месяца в году позволяется кричать, хохотать, праздновать свадьбы и рожать детей. Этот ритм жизни становится частью существования местных жителей, наполненного как волнением, так и страхом.

Причиной такого уклада служит климат и окружающая среда: малейшая звуковая волна может спровоцировать сход снежных лавин. За день до окончания опасного периода молодая девушка осознает, что у нее начинаются схватки. В этом мире крик — это гибель для всех.

О пьесе и авторе

Автор пьесы — Тунджер Джюдженоглу, лауреат множества турецких и международных театральных премий. Его работы переведены на множество языков, включая русский, немецкий, французский, испанский, арабский и японский. Пьесы Джюдженоглу успешно ставятся на сценах по всему миру, в том числе в России, Германии, Франции, Польше, Австралии и США.

Джюдженоглу считается социальным реалистом, который продолжает традиции великих мастеров, таких как Гоголь, Чехов, Горький, Артур Миллер и болгарские драматурги. Его творчество заставляет зрителя задуматься о том, как страх и социальные ограничения формируют человеческие судьбы.

Почему стоит посетить спектакль?

«Лавина» — это не просто история о борьбе за жизнь, но и глубокая метафора о том, как общество формирует личность. Вы сможете увидеть, как тонкие грани человеческих эмоций переплетаются с социальной реальностью, создавая мощный драматургический эффект. Не упустите шанс погрузиться в этот уникальный театральный опыт!

Расписание

В других городах

Самара, 27 сентября
Город Самара, просп. Ленина, 14а
18:00 от 600 ₽

