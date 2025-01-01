«Лауренсия» — яркий пример «сталинского классицизма» в отечественной хореографии

Спектакль «Лауренсия» — один из знаковых образцов стиля, известного как «сталинский классицизм». Это роскошное, эффектное представление в возвышенно театральном стиле, наполненное динамикой и драмой. Эмоциональное напряжение развивается стремительно, как будто пружина вот-вот выстрелит, а яркий танцевальный язык соединяет классические па с зажигательными испанскими ритмами.

Танцевальная драма о любви и гневе

В «Лауренсии» виртуозные соло, дуэты и мощные массовые сцены создают атмосферу бурлящего танцевального потока. Это история любви и трагедии, где радость от разделенного чувства резко обрывается насилием, вызвавшим народный гнев и протест. Спектакль затрагивает вопросы чести, справедливости и силы духа.

Основа сюжета — пьеса Лопе де Вега

Сюжет «Лауренсии» построен на основе пьесы испанского драматурга Лопе де Вега «Овечий источник», раскрывающей борьбу героев за любовь и достоинство.