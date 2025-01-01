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Лауренсия
Киноафиша Лауренсия

Спектакль Лауренсия

Единственный забытый балет советского наследия, который по-настоящему стоит того, чтобы его вспомнить
Постановка
Михайловский театр 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Лауренсия» — яркий пример «сталинского классицизма» в отечественной хореографии

Спектакль «Лауренсия» — один из знаковых образцов стиля, известного как «сталинский классицизм». Это роскошное, эффектное представление в возвышенно театральном стиле, наполненное динамикой и драмой. Эмоциональное напряжение развивается стремительно, как будто пружина вот-вот выстрелит, а яркий танцевальный язык соединяет классические па с зажигательными испанскими ритмами.

Танцевальная драма о любви и гневе

В «Лауренсии» виртуозные соло, дуэты и мощные массовые сцены создают атмосферу бурлящего танцевального потока. Это история любви и трагедии, где радость от разделенного чувства резко обрывается насилием, вызвавшим народный гнев и протест. Спектакль затрагивает вопросы чести, справедливости и силы духа.

Основа сюжета — пьеса Лопе де Вега

Сюжет «Лауренсии» построен на основе пьесы испанского драматурга Лопе де Вега «Овечий источник», раскрывающей борьбу героев за любовь и достоинство.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2500 ₽ 18:00 от 2500 ₽

Фотографии

Лауренсия Лауренсия Лауренсия Лауренсия Лауренсия Лауренсия Лауренсия Лауренсия Лауренсия Лауренсия

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