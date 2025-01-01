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Лаура Лалазарянц
Билеты от 1500₽
Киноафиша Лаура Лалазарянц

Лаура Лалазарянц

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Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальная гостиная: Вечер с Лаурой Лалазарянц

Приглашаем вас на уникальный концерт, наполненный музыкой и светом! В исполнении талантливой сопрано Лауры Лалазарянц прозвучат шедевры великих композиторов, среди которых Г. Персел, Г. Ф. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и другие.

Участники концерта

На сцене также выступят:

  • Грант Айрапетян (фортепиано)
  • Ольга Зозуля (виолончель)
  • Анна Лещинская (габой)

Интересные факты

Музыкальная гостиная — это не просто концерт, а настоящий праздник музыки. В этом выступлении зрители смогут насладиться редкими произведениями, которые редко звучат на современных сценах. Каждый из участников — мастер своего дела, что обещает зрителям незабываемые эмоции.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться великолепными исполнениями!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽

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