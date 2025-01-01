Лаура Лалазарянц

Музыкальная гостиная: Вечер с Лаурой Лалазарянц

Приглашаем вас на уникальный концерт, наполненный музыкой и светом! В исполнении талантливой сопрано Лауры Лалазарянц прозвучат шедевры великих композиторов, среди которых Г. Персел, Г. Ф. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти и другие.

Участники концерта

На сцене также выступят:

Грант Айрапетян (фортепиано)

Ольга Зозуля (виолончель)

Анна Лещинская (габой)

Интересные факты

Музыкальная гостиная — это не просто концерт, а настоящий праздник музыки. В этом выступлении зрители смогут насладиться редкими произведениями, которые редко звучат на современных сценах. Каждый из участников — мастер своего дела, что обещает зрителям незабываемые эмоции.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться великолепными исполнениями!