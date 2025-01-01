Lauda novella. Праздничное средневековье при свечах

Музыка средневековой Европы в шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в шведской церкви Святой Екатерины — архитектурном памятнике Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле. Это место, построенное в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, располагается на углу живописных улиц города: Малой Конюшенной и Шведского переулка. Здесь сочетаются богатая история, удивительная акустика и незабываемая атмосфера.

Погружение в средневековую атмосферу

Во время концертов вы сможете насладиться музыкой ансамбля Lauda novella, который известен своим особым подходом к репертуару. В программе прозвучат песнопения, связанные с церковными праздниками XIII–XIV веков, включая Рождество, Благовещение, Великий пост и Пасху. Также вас ожидают прекрасные итальянские духовные песни лауды и французские танцы из «Манускрипта короля», которые перенесут в атмосферу благочестия и благородства средневековой Европы.

Об ансамбле Lauda novella

Ансамбль Lauda novella был основан в 2021 году и исполняет музыку средневековой Европы (XII–XV вв.) на копиях исторических инструментов. Музыканты ансамбля изучают музыкальную культуру Средневековья и проводят концерты-лекции, праздники в средневековом стиле и мастер-классы по старинным танцам.

Среди используемых инструментов — гиттерн, аль-уд (арабская лютня), псалтериум, блокфлейты, хюммельхен (тихая волынка), рамочный барабан и тамбурелло. Каждое выступление становится настоящим путешествием во времени, где музыка служит проводником к истокам европейской культуры.

Исполнительский состав

Христина Тонких — вокал, тамбурелло

Юлия Турнаева — блокфлейты, псалтериум, хюммельхен

Саша Йомер — гиттерн, аль-уд, рамочный барабан

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.