Латиноамериканский коктейль: Juan Horlendis Band

Музыкальный праздник с Juan Horlеndis band в Самаре

Купите билеты на концерт Juan Horlеndis band и погрузитесь в атмосферу латиноамериканской и кубинской музыки! Каждый аккорд и ритм наполнят ваше сердце радостью и энергией.

В программе концерта

На вас ждут:

Румба

Сальса

Бачата

Тимба

И множество других стилей, которые перенесут вас в мир вечного лета и ярких эмоций.

Знакомство с музыкантами

В исполнении настоящих кубинских музыкантов вы услышите известные композиции таких легенд, как:

Карлос Сантана

Сезария Эвора

Анжелика Киджо

Фронтмен группы, Хуан Орлендис, жизнерадостный мультиинструменталист и вокалист, является вихрем энергии. Его страсть к искусству зажигает сердца зрителей. В руках Хуана оживают:

Бас-гитара

Гитара

Рояль

Зажигательные латиноамериканские перкуссии

Кубинский дух в музыке

Творчество Хуана пронизано кубинским духом: от зажигательных ритмов до мелодий, которые заставляют сердца биться быстрее. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Приходите за солнечным настроением

Приходите за солнечным настроением, любовью и улыбками. Этот концерт — возможность провести незабываемый вечер в компании хорошей музыки и позитивных эмоций!