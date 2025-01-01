Латиноамериканский коктейль: Juan Horlendis Band

Купите билеты на концерт Juan Horlеndis band и погрузитесь в атмосферу латиноамериканской и кубинской музыки! Каждый аккорд и ритм наполнят ваше сердце радостью и энергией.
На вас ждут:
В исполнении настоящих кубинских музыкантов вы услышите известные композиции таких легенд, как:
Фронтмен группы, Хуан Орлендис, жизнерадостный мультиинструменталист и вокалист, является вихрем энергии. Его страсть к искусству зажигает сердца зрителей. В руках Хуана оживают:
Творчество Хуана пронизано кубинским духом: от зажигательных ритмов до мелодий, которые заставляют сердца биться быстрее. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!
Приходите за солнечным настроением, любовью и улыбками. Этот концерт — возможность провести незабываемый вечер в компании хорошей музыки и позитивных эмоций!