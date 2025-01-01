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Киноафиша Латиноамериканский коктейль: Juan Horlendis Band

Латиноамериканский коктейль: Juan Horlendis Band

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный праздник с Juan Horlеndis band в Самаре

Купите билеты на концерт Juan Horlеndis band и погрузитесь в атмосферу латиноамериканской и кубинской музыки! Каждый аккорд и ритм наполнят ваше сердце радостью и энергией.

В программе концерта

На вас ждут:

  • Румба
  • Сальса
  • Бачата
  • Тимба
  • И множество других стилей, которые перенесут вас в мир вечного лета и ярких эмоций.

Знакомство с музыкантами

В исполнении настоящих кубинских музыкантов вы услышите известные композиции таких легенд, как:

  • Карлос Сантана
  • Сезария Эвора
  • Анжелика Киджо

Фронтмен группы, Хуан Орлендис, жизнерадостный мультиинструменталист и вокалист, является вихрем энергии. Его страсть к искусству зажигает сердца зрителей. В руках Хуана оживают:

  • Бас-гитара
  • Гитара
  • Рояль
  • Зажигательные латиноамериканские перкуссии

Кубинский дух в музыке

Творчество Хуана пронизано кубинским духом: от зажигательных ритмов до мелодий, которые заставляют сердца биться быстрее. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Приходите за солнечным настроением

Приходите за солнечным настроением, любовью и улыбками. Этот концерт — возможность провести незабываемый вечер в компании хорошей музыки и позитивных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 4 октября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1100 ₽

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