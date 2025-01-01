Латина-шоу

Концерт латинской музыки в филармонии Екатеринбурга

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – концерты латинской музыки за столиками в филармонии Екатеринбурга. Это отличный способ погрузиться в атмосферу кубинских ritmos и насладиться живым исполнением.

Программа вечера

В программе концерта звучат произведения из репертуара всемирно известных музыкантов, таких как Тито Пуэнте, Панчо Санчес и Монго Сантамария. Эти исполнители внесли значительный вклад в развитие латиноамериканской музыки и станут прекрасным фоном для вашего вечера.

Muchachos Band

На сцене выступит Muchachos Band – оркестр афро-кубинской и латиноамериканской музыки. Группа состоит из профессиональных джазовых музыкантов и носителей кубинской культуры, что обеспечивает уникальное звучание.

Стиль и атмосфера

Muchachos Band исполняет разнообразные музыкальные стили, включая сальсу, румбу, ча-ча-ча, jazz latin и latin-disco. Вы сможете ощутить всю палитру ритмов и мелодий, которые перенесут вас в теплые страны Латинской Америки.

Не упустите возможность насладиться зажигательной музыкой и атмосферой праздника. Это мероприятие станет отличным поводом для встреч с друзьями и близкими!