Латина-шоу
Киноафиша Латина-шоу

Латина-шоу

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт латинской музыки в филармонии Екатеринбурга

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – концерты латинской музыки за столиками в филармонии Екатеринбурга. Это отличный способ погрузиться в атмосферу кубинских ritmos и насладиться живым исполнением.

Программа вечера

В программе концерта звучат произведения из репертуара всемирно известных музыкантов, таких как Тито Пуэнте, Панчо Санчес и Монго Сантамария. Эти исполнители внесли значительный вклад в развитие латиноамериканской музыки и станут прекрасным фоном для вашего вечера.

Muchachos Band

На сцене выступит Muchachos Band – оркестр афро-кубинской и латиноамериканской музыки. Группа состоит из профессиональных джазовых музыкантов и носителей кубинской культуры, что обеспечивает уникальное звучание.

Стиль и атмосфера

Muchachos Band исполняет разнообразные музыкальные стили, включая сальсу, румбу, ча-ча-ча, jazz latin и latin-disco. Вы сможете ощутить всю палитру ритмов и мелодий, которые перенесут вас в теплые страны Латинской Америки.

Не упустите возможность насладиться зажигательной музыкой и атмосферой праздника. Это мероприятие станет отличным поводом для встреч с друзьями и близкими!

Купить билет на концерт Латина-шоу

Январь
4 января воскресенье
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 3600 ₽
5 января понедельник
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 3600 ₽

