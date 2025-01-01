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Late Night Jazz
Киноафиша Late Night Jazz

Late Night Jazz

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Late Night Jazz: Ночь Бостонского Бурлеска

Приглашаем вас на незабываемый вечер, наполненный атмосферой бостонского бурлеска! Мы перенесем вас в эпоху сухого закона, когда люди искали способы веселиться, несмотря на строгие запреты и цензуру. В такие времена светская жизнь кипела, особенно когда сгущались тучи.

В нашем камерном зале будет звучать живой джаз, а звон бокалов создаст атмосферу уюта и веселья. Бурлеск, хоть и более закрытый и консервативный, останется столь же изумительным и манящим.

Что вас ждет?

  • Шесть бурлеск-номеров в бостонской версии
  • Живой джазовый оркестр на протяжении всего вечера
  • Вокал в духе старого времени
  • Отличная кухня и бар

Dress Code

Коктейльный стиль: мы ценим ваш комфорт, поэтому выбирайте наряд на свой вкус.

Приходите и погрузитесь в атмосферу бурлеска — это вечер, который вы запомните надолго!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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