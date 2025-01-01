Late Night Jazz: Ночь Бостонского Бурлеска

Приглашаем вас на незабываемый вечер, наполненный атмосферой бостонского бурлеска! Мы перенесем вас в эпоху сухого закона, когда люди искали способы веселиться, несмотря на строгие запреты и цензуру. В такие времена светская жизнь кипела, особенно когда сгущались тучи.

В нашем камерном зале будет звучать живой джаз, а звон бокалов создаст атмосферу уюта и веселья. Бурлеск, хоть и более закрытый и консервативный, останется столь же изумительным и манящим.

Что вас ждет?

Шесть бурлеск-номеров в бостонской версии

Живой джазовый оркестр на протяжении всего вечера

Вокал в духе старого времени

Отличная кухня и бар

Dress Code

Коктейльный стиль: мы ценим ваш комфорт, поэтому выбирайте наряд на свой вкус.

Приходите и погрузитесь в атмосферу бурлеска — это вечер, который вы запомните надолго!