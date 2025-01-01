Концерт эстрадно-симфонического оркестра: Путешествие в мир «Ласкового мая»

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – концерт эстрадно-симфонического оркестра, который перенесет вас в эпоху беззаботной юности и искренних чувств. В этот вечер вы сможете насладиться легендарными хитами группы «Ласковый май», чьи песни стали настоящими гимнами целых поколений.

Ностальгия и Симфония

Знакомые с детства мелодии зазвучат по-новому, обретая мощь и глубину симфонического звучания. Погрузитесь в атмосферу ностальгии и переживите вновь эмоции первой любви и незабываемых встреч. На большом экране будут транслироваться видеоматериалы, создающие неповторимую визуальную картину, которая дополнит музыкальное великолепие.

Общий праздник для поклонников

Не стесняйтесь петь любимые песни – этот концерт станет общим праздником, объединяющим сердца поклонников «Ласкового мая». Приготовьтесь к вечеру, полному ярких эмоций, душевного тепла и незабываемой атмосферы.

Знаменитые хиты на сцене

В программе концерта прозвучат такие известные песни, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и многие другие. Эти мелодии оживут на сцене, даря вам радость и вдохновение.

Список песен для программы

1. Белые розы

2. Зимняя ночь (Пусть будет ночь)

3. Глупые снежинки

4. Метель в чужом городе

5. Ну вот и все (Таящий снег)

6. Взрослые

7. Телефонный роман

8. Ну что же ты

9. Старый лес

10. Осень (Медленно уходит осень)

11. И упав на колени

12. Я откровенен лишь с луной

13. Бездомный пес

14. Все (Все, все конченно, все даже не думай)

15. Лето

16. Розовый вечер

17. Детство, детство

18. Седая ночь

Не пропустите это незабываемое музыкальное событие!