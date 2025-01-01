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Ласковый май
Киноафиша Ласковый май

Ласковый май

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт эстрадно-симфонического оркестра: Путешествие в мир «Ласкового мая»

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – концерт эстрадно-симфонического оркестра, который перенесет вас в эпоху беззаботной юности и искренних чувств. В этот вечер вы сможете насладиться легендарными хитами группы «Ласковый май», чьи песни стали настоящими гимнами целых поколений.

Ностальгия и Симфония

Знакомые с детства мелодии зазвучат по-новому, обретая мощь и глубину симфонического звучания. Погрузитесь в атмосферу ностальгии и переживите вновь эмоции первой любви и незабываемых встреч. На большом экране будут транслироваться видеоматериалы, создающие неповторимую визуальную картину, которая дополнит музыкальное великолепие.

Общий праздник для поклонников

Не стесняйтесь петь любимые песни – этот концерт станет общим праздником, объединяющим сердца поклонников «Ласкового мая». Приготовьтесь к вечеру, полному ярких эмоций, душевного тепла и незабываемой атмосферы.

Знаменитые хиты на сцене

В программе концерта прозвучат такие известные песни, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и многие другие. Эти мелодии оживут на сцене, даря вам радость и вдохновение.

Список песен для программы

  • 1. Белые розы
  • 2. Зимняя ночь (Пусть будет ночь)
  • 3. Глупые снежинки
  • 4. Метель в чужом городе
  • 5. Ну вот и все (Таящий снег)
  • 6. Взрослые
  • 7. Телефонный роман
  • 8. Ну что же ты
  • 9. Старый лес
  • 10. Осень (Медленно уходит осень)
  • 11. И упав на колени
  • 12. Я откровенен лишь с луной
  • 13. Бездомный пес
  • 14. Все (Все, все конченно, все даже не думай)
  • 15. Лето
  • 16. Розовый вечер
  • 17. Детство, детство
  • 18. Седая ночь

Не пропустите это незабываемое музыкальное событие!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 500 ₽

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