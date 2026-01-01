Оповещения от Киноафиши
LASCALA. Новый альбом + лучшее

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы LASCALA в Краснодаре

Группа LASCALA, известная своим уникальным сочетанием латин-рока и электронной музыки, готовит сюрприз для своих поклонников. Они представят свой новый альбом «Play-Off», который станет ярким отражением нового звучания коллектива.

Концерт в Краснодаре пройдет в рамках масштабного тура, где музыканты не только презентуют новые композиции, но и исполнит лучшие хиты. В программе вечера ожидаются насыщенные ритмы и великолепный женский вокал, который уже успел завоевать сердца зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, где каждый сможет насладиться не только свежими самыми актуальными треками, но и атмосферной подачей, характерной для группы LASCALA.

Март
7 марта суббота
21:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
8 марта воскресенье
19:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
9 марта понедельник
20:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1

В ближайшие дни

Макулатура
18+
Хип-хоп
Макулатура
14 марта в 19:00 Подземка
от 1500 ₽
Новое и лучшее: Иван Абрамов
18+
Юмор
Новое и лучшее: Иван Абрамов
27 февраля в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
Билеты
Hofmannita
16+
Поп
Hofmannita
24 мая в 20:00 Пространство «Родня»
Билеты
