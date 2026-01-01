LASCALA. Новый альбом + лучшее

Концерт группы LASCALA в Краснодаре

Группа LASCALA, известная своим уникальным сочетанием латин-рока и электронной музыки, готовит сюрприз для своих поклонников. Они представят свой новый альбом «Play-Off», который станет ярким отражением нового звучания коллектива.

Концерт в Краснодаре пройдет в рамках масштабного тура, где музыканты не только презентуют новые композиции, но и исполнит лучшие хиты. В программе вечера ожидаются насыщенные ритмы и великолепный женский вокал, который уже успел завоевать сердца зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, где каждый сможет насладиться не только свежими самыми актуальными треками, но и атмосферной подачей, характерной для группы LASCALA.