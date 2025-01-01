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Киноафиша Лариса

Спектакль Лариса

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе «Бесприданница»: новое прочтение классики Александра Островского

Театр представляет спектакль по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница», который обещает стать ярким событием в театральной жизни. Это новое прочтение знаменитого произведения позволяет зрителям взглянуть на знакомую историю с другой стороны.

Элегантность и обаяние

Спектакль поражает элегантным оформлением и выдающейся актёрской игрой. Каждое действие насыщено эмоциями и глубокими переживаниями, что делает его особенно привлекательным для зрителей. Актёры, исполняющие главные роли, обладают не только талантом, но и харизмой, которая привлекает внимание и заставляет задуматься.

Вечные вопросы

Как и в оригинале, спектакль поднимает важные философские вопросы: жестоки ли люди по своей природе, или же их поступки определяются непреодолимыми обстоятельствами? Эти темы остаются актуальными и в наше время, что делает спектакль особенно близким и понятным для аудитории.

Трепетное отношение к тексту

Создатели спектакля проявили уважение к великолепному тексту Островского, сохранив его дух и актуальность. Это позволяет зрителям не только насладиться игрой актёров, но и вновь открыть для себя классическую драматургию.

Не упустите возможность увидеть  спектакль, который обещает стать настоящим театральным событием, оставляющим след в сердце каждого зрителя.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 23 августа
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
18:00 от 300 ₽

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