К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2000₽
Киноафиша Лариса Рубальская. Юбилейный вечер в кругу друзей

Спектакль Лариса Рубальская. Юбилейный вечер в кругу друзей

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный вечер Ларисы Рубальской в Измайлово

Приглашаем вас на незабываемый юбилейный вечер Ларисы Рубальской «Юбилейный вечер в кругу друзей», который пройдет в уютном театре Измайлово. Это уникальное мероприятие станет настоящим праздником поэзии и музыки, где соберутся близкие по духу люди, чтобы отметить творчество одной из самых известных поэтесс России.

О Ларисе Рубальской

Лариса Рубальская — советская и российская поэтесса, автор множества известных песен, которые исполняли такие исполнители, как Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев. Ее поэзия трогает сердца и заставляет задуматься о жизни, любви и дружбе. На юбилейном вечере зрители смогут окунуться в мир ее творчества и услышать не только знаменитые стихи, но и новые произведения.

Что ждать на вечере

На юбилейном вечере зрителей ожидает программа, наполненная не только поэзией и музыкой, но и живым общением. Уникальная возможность пообщаться с Ларисой Рубальской и задать ей вопросы о творчестве, а также увидеть выступления приглашенных артистов. Атмосфера будет теплой и непринужденной, что сделает вечер особенно запоминающимся.

Место проведения

Театр Измайлово расположен в живописном районе, что делает его идеальным местом для такого важного события. Уютный зал создаст непринужденную атмосферу и позволит каждому уходить домой с воспоминаниями о прекрасном вечере.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и заказать билеты заранее!

20 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 2000 ₽

