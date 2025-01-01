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Лариса Рубальская. Юбилейный тур «Бабуле 80 лет»
Киноафиша Лариса Рубальская. Юбилейный тур «Бабуле 80 лет»

Лариса Рубальская. Юбилейный тур «Бабуле 80 лет»

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О концерте/спектакле

Лариса Рубальская: юбилейный вечер 

Лариса Рубальская — не только известная поэтесса-песенница, но и настоящий источник оптимизма. Каждое ее появление на телеэкране, в радиоэфире или на сцене наполняет зрителей энергией и жаждой жизни.

Творческое наследие

Лариса Алексеевна написала стихи для более чем 600 песен, которые исполняли такие звезды, как Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. Ее поэзия трогает душу и проникает в сердце, создавая уникальную атмосферу.

Женская судьба в стихах

Рубальская мастерски передает понимание женской судьбы, что делает ее творчество особенно ценным для любителей поэзии и песни. Многие ее стихотворения, положенные на музыку, стали настоящими шлягерами, а поэтические сборники быстро расходятся на книжных прилавках.

Истории любви

Каждое стихотворение Ларисы Рубальской — это маленькая история любви. Автор удивительно точно улавливает интонации и чувства, которые resonate с теми, кто открыт настоящим эмоциям. Это делает ее творчество вечным и актуальным.

Не упустите возможность насладиться творчеством Ларисы Рубальской на сцене. Ее искусство и харизма — это то, что стоит увидеть и услышать!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 8 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2200 ₽
Краснодар, 10 октября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Лариса Рубальская. Юбилейный тур «Бабуле 80 лет» Лариса Рубальская. Юбилейный тур «Бабуле 80 лет»

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