Спектакль Лариса Рубальская. Юбилейная программа

Юбилейная программа Ларисы Рубальской в МТС Live Холл

В МТС Live Холл Нижний Новгород состоится выступление Ларисы Рубальской с юбилейной программой. Эта удивительная поэтесса-песенница известна своей способностью дарить зрителям радость и оптимизм.

Лариса Алексеевна написала стихи для более чем 600 песен, которые исполняли такие звезды, как Иосиф Кобзон, Владимир Мигуля, Алла Пугачёва и многие другие. Её творчество дарит минуты наслаждения всем любителям поэзии и музыки.

Программа знатно украсит вечер каждого, кто ценит атмосферу любви и высоких чувств. Приходите насладиться живым исполнением незабываемых строк, которые трогают до глубины души.