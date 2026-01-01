Оповещения от Киноафиши
Лариса Рубальская. Юбилейная программа
Спектакль Лариса Рубальская. Юбилейная программа

Спектакль Лариса Рубальская. Юбилейная программа

Юбилейная программа Ларисы Рубальской в МТС Live Холл

В МТС Live Холл Нижний Новгород состоится выступление Ларисы Рубальской с юбилейной программой. Эта удивительная поэтесса-песенница известна своей способностью дарить зрителям радость и оптимизм.

Лариса Алексеевна написала стихи для более чем 600 песен, которые исполняли такие звезды, как Иосиф Кобзон, Владимир Мигуля, Алла Пугачёва и многие другие. Её творчество дарит минуты наслаждения всем любителям поэзии и музыки.

Программа знатно украсит вечер каждого, кто ценит атмосферу любви и высоких чувств. Приходите насладиться живым исполнением незабываемых строк, которые трогают до глубины души.

Март
28 марта суббота
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1800 ₽

Фотографии

Лариса Рубальская. Юбилейная программа Лариса Рубальская. Юбилейная программа Лариса Рубальская. Юбилейная программа

