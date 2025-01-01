Спектакль Лариса Рубальская. Юбилей

Творчество всенародно любимой поэтессы Ларисы Рубальской не нуждается в представлении. Ее песни стали настоящим золотым фондом российской эстрады. Не упустите возможность стать частью юбилейного вечера, который состоится 3 декабря 2025 года в великолепном Зале Церковных Соборов в Москве.
Концерт пройдет в рамках музыкального проекта «Имена на все времена». В этот вечер для вас прозвучат только самые любимые песни и стихи поэтессы. Ожидайте нежного и романтического весеннего настроения.
Лариса Рубальская представит как знакомые, так и новые произведения из своих свежих поэтических сборников, таких как:
В концерте примут участие популярные звезды российской эстрады, что, без сомнения, сделает событие еще более значимым. Как никто другой, Лариса Рубальская понимает тонкую женскую душу, и ее стихи затрагивают сердца зрителей.
В рамках юбилейного вечера состоится презентация книг поэзии Ларисы Рубальской с автографом поэтессы. Не упустите возможность получить уникальный экземпляр!
Приглашаем всех ценителей поэзии и музыки присоединиться к этому незабываемому событию. Ждем вас на юбилейном вечере!
Возрастное ограничение: 6+