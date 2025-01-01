Спектакль Лариса Рубальская. Юбилей

Юбилейный творческий вечер Ларисы Рубальской

Творчество всенародно любимой поэтессы Ларисы Рубальской не нуждается в представлении. Ее песни стали настоящим золотым фондом российской эстрады. Не упустите возможность стать частью юбилейного вечера, который состоится 3 декабря 2025 года в великолепном Зале Церковных Соборов в Москве.

Магия музыки и поэзии

Концерт пройдет в рамках музыкального проекта «Имена на все времена». В этот вечер для вас прозвучат только самые любимые песни и стихи поэтессы. Ожидайте нежного и романтического весеннего настроения.

Незабываемые произведения

Лариса Рубальская представит как знакомые, так и новые произведения из своих свежих поэтических сборников, таких как:

Напрасные слова

Угонщица

Странная женщина

Транзитный пассажир

Брызги шампанского

Переведи часы назад

Доченька

Живи спокойно, страна

Куда ты денешься

Сквозняки

Коварство и любовь

Я сумею забыть

Давайте, Люся, потанцуем

Последний мост

Уж так сложилась жизнь

Звезды на сцене

В концерте примут участие популярные звезды российской эстрады, что, без сомнения, сделает событие еще более значимым. Как никто другой, Лариса Рубальская понимает тонкую женскую душу, и ее стихи затрагивают сердца зрителей.

Презентация книг

В рамках юбилейного вечера состоится презентация книг поэзии Ларисы Рубальской с автографом поэтессы. Не упустите возможность получить уникальный экземпляр!

Приглашаем всех ценителей поэзии и музыки присоединиться к этому незабываемому событию. Ждем вас на юбилейном вечере!

Возрастное ограничение: 6+