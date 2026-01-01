Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей

Творчество всенародно любимой поэтессы Ларисы Рубальской в представлении не нуждается. Песни на стихи Рубальской составляют золотой фонд современной российской эстрады. Весенний творческий вечер Ларисы Рубальской в кругу друзей – состоится 10 апреля 2025 в одном из самых красивых залов Москвы – Зале Церковных Соборов. Концерт состоится в рамках музыкального проекта «Имена на все времена». В этот вечер – только любимые песни и стихи. Только нежное и романтическое весеннее настроение. Только душевные, проникающие в душу каждого зрителя стихи и песни, знакомые и совсем новые из новых поэтических сборников: «Напрасные слова», «Угонщица», «Странная женщина», «Транзитный пассажир», «Брызги шампанского», «Переведи часы назад», «Доченька», «Живи спокойно, страна», «Куда ты денешься», «Сквозняки», «Коварство и любовь», «Я сумею забыть», «Давайте, Люся, потанцуем», «Вика-Виктория» и мн.др. В концерте примут участие звезды российской эстрады. Кажется, никто лучше Ларисы Рубальской не чувствует тонкую женскую душу. Все бывают слабыми и сильными, Жизнь – за полосою полоса. Если человек родился с крыльями, Значит, так решили небеса На концерте состоится презентация книг поэзии Ларисы Рубальской с автографом поэтессы. 6+