Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей
Билеты от 5000₽
Киноафиша Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей

Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей

6+
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О концерте

Творчество всенародно любимой поэтессы Ларисы Рубальской в представлении не нуждается. Песни на стихи Рубальской составляют золотой фонд современной российской эстрады. Весенний творческий вечер Ларисы Рубальской в кругу друзей – состоится 10 апреля 2025 в одном из самых красивых залов Москвы – Зале Церковных Соборов. Концерт состоится в рамках музыкального проекта «Имена на все времена». В этот вечер – только любимые песни и стихи. Только нежное и романтическое весеннее настроение. Только душевные, проникающие в душу каждого зрителя стихи и песни, знакомые и совсем новые из новых поэтических сборников: «Напрасные слова», «Угонщица», «Странная женщина», «Транзитный пассажир», «Брызги шампанского», «Переведи часы назад», «Доченька», «Живи спокойно, страна», «Куда ты денешься», «Сквозняки», «Коварство и любовь», «Я сумею забыть», «Давайте, Люся, потанцуем», «Вика-Виктория» и мн.др. В концерте примут участие звезды российской эстрады. Кажется, никто лучше Ларисы Рубальской не чувствует тонкую женскую душу. Все бывают слабыми и сильными, Жизнь – за полосою полоса. Если человек родился с крыльями, Значит, так решили небеса На концерте состоится презентация книг поэзии Ларисы Рубальской с автографом поэтессы. 6+

Купить билет на концерт Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей

Помощь с билетами
Май
16 мая суббота
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 5000 ₽

Фотографии

Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей Лариса Рубальская. Творческий вечер в кругу друзей

В ближайшие дни

Леонид Кулаков. Весенний тур
18+
Юмор
Леонид Кулаков. Весенний тур
13 декабря в 21:00 Измайлово
от 1600 ₽
Что у вас случилось? (съемка)
18+
Юмор
Что у вас случилось? (съемка)
23 марта в 21:00 Standup Club на Трубной
от 2000 ₽
Тур по барам Москвы (Чистые пруды)
18+
Вечеринка
Тур по барам Москвы (Чистые пруды)
13 марта в 20:30 Dream Bar
от 2199 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше