Лариса Рубальская. С днем рождения!

Творческий вечер Ларисы Рубальской в БКЗ «Октябрьский»

24 сентября 2026 года в 19:00 любители поэзии и музыки соберутся в БКЗ «Октябрьский», чтобы отметить день рождения одной из самых популярных поэтесс России — Ларисы Рубальской. Творческий вечер «С днем рождения!» представляет собой уникальную возможность услышать песни на ее стихи, ставшие настоящими шедеврами российской эстрады.

«Я счастлива, что снова встречу свой день рождения в любимом Санкт-Петербурге вместе с любимыми зрителями в прекрасном зале «Октябрьский»», — делится своими счастливыми ожиданиями поэтесса.

Лариса Рубальская, почетный народный артист Российской Федерации, оказала значительное влияние на музыкальную культуру страны. В этот вечер зрители услышат как известные, так и новые композиции, такие как «Напрасные слова», «Угонщица», «Странная женщина», «Транзитный пассажир» и многие другие.

Звездный состав участников

К поздравлениям и выступлениям присоединятся звезды российской эстрады: Татьяна Буланова, Алексей Гоман, Феликс Царикати, Алёна Петровская, Игорь Наджиев, Сергей Рогожин, Светлана Лазарева, Екатерина Бродская, Михаил Муромов и другие. А также театр танца «Барыня», который добавит особую атмосферу праздника.

Новый проект и автограф-сессия

Кроме музыкального праздника, вечером состоится презентация новой книги Ларисы Рубальской, которая будет доступна для приобретения с автографом самой поэтессы. Это уникальная возможность заполучить частичку таланта Ларисы для своей библиотеки.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера и подарить себе и близким незабываемые эмоции!