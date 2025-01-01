Лариса Рубальская. Мой Новый год!

Меню
Вечер поэзии и музыки с Ларисой Рубальской

Лариса Алексеевна Рубальская — известная поэтесса, чьи стихи трогают душу и проникают в сердце. Её понимание женской судьбы в комбинации с литературным талантом дарит незабываемые минуты тем, кто ценит поэзию и высокие чувства.

Не случайно множество её стихотворений стали песенными хитами, которые знает и любит вся страна. Среди них — «Странная женщина», «Виноват я, виноват», «Транзитный пассажир», «Угонщица», «Напрасные слова», «Эскимос и папуас» и более 600 других произведений, исполняемых популярными артистами, такими как Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Алла Пугачёва и многими другими.

Искренние истории и неподдельные эмоции

Стихи Ларисы Рубальской наполнены любовью, светом и искренностью. Она удивительно точно улавливает интонации, которые отзываются в душах слушателей. Именно поэтому поэтесса имеет многочисленных поклонников.

Каждое её выступление — это неиссякаемый кладезь историй из жизни, за которыми стоит большой опыт и харизма. Лариса Алексеевна всегда приводит зал в неловкое ожидание, когда делится искренними моментами и анекдотами.

Позитив и оптимизм на сцене

Любое появление Рубальской на сцене или телевидении заряжает зрителей оптимизмом и жаждой жизни. Её сложно представить грустящей — в ней столько позитива, что ни один зритель не покидает зал без улыбки.

Приходите на новогодний вечер-концерт Ларисы Рубальской в Концертный зал «Меридиан» и зарядитесь положительными эмоциями на целый год! Как говорит сама поэтесса: Я жила одна на свете, Никому не нужная. У других мужья и дети, И котлеты к ужину... Не упустите возможность провести этот вечер вместе с нами!

