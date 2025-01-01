Спектакль Лариса Рубальская. Были юными и счастливыми

Меню
Лариса Рубальская. Были юными и счастливыми
Билеты от 1200₽
6+
О спектакле

Юбилейный творческий вечер Ларисы Рубальской

Творчество всенародно любимой поэтессы Ларисы Рубальской не нуждается в представлении. Ее песни составляют золотой фонд современной российской эстрады, вызывая легкую ностальгию и чувство настоящего женского счастья. Неудивительно, что юбилейный творческий вечер поэтесса назвала одной из своих любимых строчек: «Были юными и счастливыми».

22 февраля 2026 года в 18:00 в концертном зале «МОСКВА» (район «Остров мечты», м. «Технопарк») состоится незабываемый юбилейный вечер. Погрузитесь в мир женской поэзии, насладитесь невероятно красивыми хитами и новыми композициями, которые ждут слушателей.

Программа вечера

В программе концерта – зажигательные хиты 80-90-х, очаровательные романсы и премьеры новых песен. Зрителей ожидают самые нежные и душевные композиции, которые проникают в самую душу, такие как:

  • Напрасные слова
  • Угонщица
  • Странная женщина
  • Транзитный пассажир
  • Брызги шампанского
  • Ласковый мужик
  • Переведи часы назад
  • Доченька
  • Живи спокойно, страна
  • Куда ты денешься
  • Сквозняки
  • Я сумею забыть
  • Давайте, Люся, потанцуем
  • Вика-Виктория
  • Печали свет
  • Цветы запоздалые
  • Межсезонье
  • Коварство и любовь
  • Бродяга-аккордеон
  • и многие другие.

Звезды на сцене

В концерте примут участие звезды российской эстрады и друзья Ларисы Рубальской, которые исполнят любимые песни и романсы на ее стихи. Никто не понимает тонкую женскую душу лучше, чем сама поэтесса.

Презентация новой книги

Одной из особенностей вечера станет презентация новой книги Ларисы Рубальской, которую она будет подписывать для зрителей. Этот творческий вечер обещает стать ярким и незабываемым событием!

Возрастное ограничение: 6+

Февраль
22 февраля воскресенье
18:00
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 1200 ₽

Фотографии

Лариса Рубальская. Были юными и счастливыми Лариса Рубальская. Были юными и счастливыми

