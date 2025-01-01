Спектакль Лариса Рубальская. Были юными и счастливыми

Творчество всенародно любимой поэтессы Ларисы Рубальской не нуждается в представлении. Ее песни составляют золотой фонд современной российской эстрады, вызывая легкую ностальгию и чувство настоящего женского счастья. Неудивительно, что юбилейный творческий вечер поэтесса назвала одной из своих любимых строчек: «Были юными и счастливыми».
22 февраля 2026 года в 18:00 в концертном зале «МОСКВА» (район «Остров мечты», м. «Технопарк») состоится незабываемый юбилейный вечер. Погрузитесь в мир женской поэзии, насладитесь невероятно красивыми хитами и новыми композициями, которые ждут слушателей.
В программе концерта – зажигательные хиты 80-90-х, очаровательные романсы и премьеры новых песен. Зрителей ожидают самые нежные и душевные композиции, которые проникают в самую душу, такие как:
В концерте примут участие звезды российской эстрады и друзья Ларисы Рубальской, которые исполнят любимые песни и романсы на ее стихи. Никто не понимает тонкую женскую душу лучше, чем сама поэтесса.
Одной из особенностей вечера станет презентация новой книги Ларисы Рубальской, которую она будет подписывать для зрителей. Этот творческий вечер обещает стать ярким и незабываемым событием!
Возрастное ограничение: 6+