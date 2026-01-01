Лариса Рубальская. Бабуле 80 лет

Юбилейный тур Ларисы Рубальской. Концерт в Казани

Лариса Рубальская — не просто популярная поэтесса-песенница, она является настоящим источником праздника. Каждое её появление на телеэкране, в радиоэфире или на сцене наполняет сердца зрителей оптимизмом и радостью жизни.

За плечами Ларисы Алексеевны огромный опыт: она написала стихи для более чем 600 песен, которые исполняли такие звезды, как Иосиф Кобзон, Алла Пугачёва, Владимир Мигуля, Филипп Киркоров и многие другие. Её произведения проникают в душу, даря минуты наслаждения тем, кто ценит поэзию и музыку высоких чувств.

Искусство, затрагивающее сердце

Уникальность поэтического и прозаического творчества Рубальской заключается в том, что каждое её стихотворение — это маленькая история любви. Она мастерски улавливает ту единственную интонацию, которая отзывается в душе, открытой для истинных чувств. Неудивительно, что многие её стихотворения, положенные на музыку, стали шлягерами, а поэтические сборники неизменно находят своего читателя.

