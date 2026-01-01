Лариса Писмерова
Киноафиша Лариса Писмерова

Лариса Писмерова

О концерте

Концерт Ларисы Писмеровой: джазовое признание

На сцене Клуба зрителей ожидает концерт известной джазовой певицы Ларисы Писмеровой. В сопровождении трио Руслана Воротникова она исполнит лучшие композиции, которые покорили сердца любителей джаза. Писмерова известна своей искренностью и душевностью в исполнении классических джазовых произведений, а также советского джаза 1940-х-60-х годов.

В программе концерта прозвучат бессмертные джазовые стандарты в самых разных стилях – от лиричных баллад до зажигательной «латины», от чувственного блюза до бибопа с характером. Ожидаются и оригинальные версии любимых советских песен, изысканные романсы, а также неожиданные сюрпризы. Например, виртуозный вокальный «Чардаш» Монти или знаменитый «Турецкий марш» Моцарта, исполненные скэтом. Этот концерт станет настоящим музыкальным признанием в любви к джазу – искренним, щедрым и живым.

Лариса Писмерова: Путь к Успеху

Лариса Писмерова – Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики. Ее вклад в развитие джаза в регионе высоко ценится как коллегами, так и слушателями. Она является учредителем ежегодного фестиваля «Мартовский блюз», который проводится в Ижевске уже десять лет, а также организатором уютных концертов-квартирников, воспроизводящих атмосферу салонных джазовых вечеров начала XX века.

В карьере певицы – работа с российскими оркестрами, в том числе с оркестром Гостелерадио Москвы под управлением Мурада Кажлаева, руководство ижевским вокальным коллективом «Rec.Time» и солистка в Государственном концертном оркестре Удмуртской Республики «Арсенал Бэнд». В 2025 году Лариса вышла в финал джазового фестиваля «Jazz Birds» в номинации «Великолепная десятка».

Руслан Воротников: Мультиинструменталист и Композитор

Руслан Воротников – мультиинструменталист, педагог, композитор и аранжировщик. Он лауреат 13 первых премий на международных и всероссийских конкурсах. Руслан также является артистом Русского драматического театра, а его музыкальная карьера включает сотрудничество с отечественными и зарубежными исполнителями.

Обладая великолепным техникой исполнения и невероятной энергией, он умеет находить подход к сердцу даже самого взыскательного слушателя. На сцене вместе с Писмеровой и Воротниковым выступят: Антон Антонов (ударные) и Сергей Хутас (контрабас).

Июль
15 июля среда
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 800 ₽

