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Лариса Долина
Киноафиша Лариса Долина

Лариса Долина

Джазовый дух российской эстрады 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лариса Долина с новой программой — вечер музыки и сюрпризов

Каждый концерт Ларисы Долиной — это событие, которое невозможно пропустить. Народная артистка России вновь порадует поклонников особой программой, где каждая песня отобрана с любовью и вниманием.

Лучшие хиты и музыкальные премьеры

В этот вечер зрителей ждут любимые хиты, которые Лариса Долина исполняет на протяжении своей блестящей карьеры, а также премьеры — новые композиции, которые певица регулярно добавляет в свой репертуар.

Уникальный голос и виртуозные музыканты

Лариса Долина известна своим неповторимым голосом, диапазон которого охватывает 5 октав. Ее вокал невозможно спутать ни с кем. В этот вечер артистка выйдет на сцену вместе с музыкантами "Долина Бэнд" — лучшими мультиинструменталистами страны, которые представят публике оригинальные аранжировки знакомых и новых песен.

Хиты, джаз и живой звук

Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей качественной музыки: вас ждут джазовые импровизации, живое исполнение и, конечно, сюрпризы. Станьте первыми, кто услышит новые хиты Ларисы Долиной!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 2 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2500 ₽

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