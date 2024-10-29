Лариса Долина с новой программой — вечер музыки и сюрпризов

Каждый концерт Ларисы Долиной — это событие, которое невозможно пропустить. Народная артистка России вновь порадует поклонников особой программой, где каждая песня отобрана с любовью и вниманием.

Лучшие хиты и музыкальные премьеры

В этот вечер зрителей ждут любимые хиты, которые Лариса Долина исполняет на протяжении своей блестящей карьеры, а также премьеры — новые композиции, которые певица регулярно добавляет в свой репертуар.

Уникальный голос и виртуозные музыканты

Лариса Долина известна своим неповторимым голосом, диапазон которого охватывает 5 октав. Ее вокал невозможно спутать ни с кем. В этот вечер артистка выйдет на сцену вместе с музыкантами "Долина Бэнд" — лучшими мультиинструменталистами страны, которые представят публике оригинальные аранжировки знакомых и новых песен.

Хиты, джаз и живой звук

Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей качественной музыки: вас ждут джазовые импровизации, живое исполнение и, конечно, сюрпризы. Станьте первыми, кто услышит новые хиты Ларисы Долиной!