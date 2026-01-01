Оповещения от Киноафиши
Лариса Долина
Лариса Долина

О концерте

Концерт Ларисы Долиной в Москве

В Lюstra Bar состоится концерт Ларисы Долиной. Это редкая возможность увидеть и услышать народную артистку России в камерной обстановке. В её репертуаре собраны хиты, которые покоряют сердца слушателей.

Вокал, который завораживает

Лариса Долина — обладательница уникального голоса, который способен передать всю палитру эмоций. Концерт станет настоящим праздником для любителей эстрадной музыки и ценителей выразительного вокала.

Не пропустите

Не упустите шанс насладиться живым исполнением песен, которые уже много лет радуют поклонников. Сделайте вечер незабываемым, проведя его в компании талантливой исполнительницы.

Купить билет на концерт Лариса Долина

Октябрь
18 октября воскресенье
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
от 5000 ₽

