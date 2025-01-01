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Лариса Долина
Билеты от 3500₽
Киноафиша Лариса Долина

Лариса Долина

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Концерт Ларисы Долиной в баре «Мумий Тролль»

6 июня в 20:00 в баре «Мумий Тролль» пройдет яркий концерт Ларисы Долиной — легенды российской эстрады и народной артистки России. Это уникальная возможность насладиться творчеством одной из самых выдающихся певиц страны.

Звезда российской эстрады

Лариса Долина — обладательница множества наград, включая «Овацию», «Золотой граммофон» и звание «Легенда отечественной эстрады». Ее уникальный голос, харизма и безупречное исполнение покорили сердца миллионов слушателей. За свою многолетнюю карьеру артистка успела оставить заметный след в музыкальной культуре страны.

Разнообразие творчества

В своем концерте Лариса представит как известные хиты, так и новые композиции. Её репертуар охватывает широкий спектр жанров — от джаза до эстрады, от мюзиклов до авторских проектов. Каждый выступление — это настоящая музыкальная феерия и погружение в мир искусства.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть и услышать Ларису Долину вживую. Билеты на концерт уже в продаже. Подарите себе и своим близким вечер, наполненный музыкой и эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 3500 ₽

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