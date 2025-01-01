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Лариса Долина
Билеты от 9500₽
Киноафиша Лариса Долина

Лариса Долина

18+
Возраст 18+
Билеты от 9500₽

О концерте/спектакле

Концерт Ларисы Долиной в баре «Петтер»

22 апреля в 20:00 популярная певица Лариса Долина даст концерт в любимом многими столичном баре «Петтер». Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех ценителей музыки.

Камерная атмосфера и уникальное оформление

Камерная обстановка бара «Петтер» идеально подходит для того, чтобы погрузиться в мир музыки Ларисы Долиной. Приятное оформление зала создает уютную атмосферу, где каждый зритель сможет насладиться выступлением в полной мере.

Гастрономическое удовольствие

Кроме музыкального наслаждения, гости концерта смогут попробовать лучшие вина и блюда от шеф-повара. Это сделает вечер не только музыкальным, но и гастрономическим праздником.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс прикоснуться к прекрасному! Билеты на концерт Ларисы Долиной можно приобрести прямо сейчас на сайте бара «Петтер». Мы ждем вас на этом уникальном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
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