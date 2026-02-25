Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей

6+

О концерте

Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге

В БКЗ «Октябрьский» состоится юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной. Это событие обещает стать ярким музыкальным праздником, который объединит поклонников артистки и любителей российской эстрады.

Звезда 80-х

Лариса Долина начала свою сольную карьеру в 1980-х годах и быстро завоевала сердца миллионов слушателей своими чувственными и проникновенными произведениями. Особую популярность ей принесла композиция «Погода в доме», ставшая символом семейных ценностей для многих.

Музыкальные сюрпризы

На концерте зрителей ждут не только знаменитые хиты Ларисы, но и новые песни, которые ранее не звучали со сцены. Многие композиции будут исполнены в дуэте с известными музыкантами и артистами эстрады, что добавит особого волшебства и разнообразия в вечер.

Творческий вечер в окружении друзей

Лариса Долина отметит своё 70-летие в компании верных поклонников и коллег по цеху. Это обещает быть незабываемым вечером, наполненным теплом, музыкой и дружбой.

Приглашаем вас стать частью этого уникального события и насладиться магией творчества Ларисы Долиной!

 

