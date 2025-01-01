Меню
Лариса Долина и ее лучшие студенты
Билеты от 5000₽
Киноафиша Лариса Долина и ее лучшие студенты

Лариса Долина и ее лучшие студенты

12+
Возраст 12+
Билеты от 5000₽

О концерте

Новогодний джаз с Ларисой Долиной

Приглашаем вас на уникальный концерт за неделю до Нового года, который подарит незабываемую атмосферу праздника и душевной музыки. В программе прозвучат не только джазовые композиции, но и знаменитые эстрадные мелодии, а также отечественные и мировые хиты в оригинальных обработках.

Яркие участники

На Главной сцене Клуба выступит народная артистка России Лариса Долина. Её сольное выступление сопровождают лучшие студенты и педагоги кафедры ЭДИ МГИК и Музыкальной академии Ларисы Долиной. Также на сцену выйдет мощный Jazz Magic Band под управлением Сергея Долженкова.

Творчество Ларисы Долиной

Лариса Долина – это не только великолепный голос, но и широчайший репертуар. Певица попробовала себя во множестве жанров, и каждый её концерт становится аншлаговым. Каждое её выступление – это настоящий подарок для любителей различных музыкальных стилей.

Признание и достижения

Обладая уникальным голосом и выдающейся вокальной техникой, Лариса Долина не раз была отмечена мастерами мировой музыки. В числе тех, кто высоко оценил её талант, такие имена, как Al Jarreau, George Duke, Randy Brecker, Евгений Светланов и Елена Образцова.

Не упустите возможность насладиться магией новогодней музыки в исполнении талантливых артистов!

Купить билет на концерт Лариса Долина и ее лучшие студенты

Декабрь
30 декабря вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 5000 ₽

