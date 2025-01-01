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Лариса Долина и её лучшие студенты
Билеты от 3500₽
Киноафиша Лариса Долина и её лучшие студенты

Лариса Долина и её лучшие студенты

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Эксклюзивная концертная программа с Ларисой Долиной в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт Ларисы Долиной, одной из самых ярких звезд российской эстрады. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей качественной музыки.

Звезды на одной сцене

На концерте выступят не только сама Лариса Долина, но и её лучшие студенты. Это прекрасная возможность увидеть, как молодые таланты раскрывают свой потенциал под руководством мастера. Каждый из них готов продемонстрировать своё мастерство и обаяние, что добавит особый колорит в программу.

Мощный биг-бенд

Суперзвезда будет сопровождаться мощнейшим биг-бендом, который создаст неповторимую атмосферу. Живое исполнение и богатая аранжировка сделают каждую композицию незабываемой. Вы сможете насладиться как старыми хитами, так и новыми произведениями, которые обязательно найдут отклик в сердце каждого зрителя.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Концерт пройдет в уютной атмосфере театра, где каждый может почувствовать себя частью чего-то великого и значимого. Убедитесь сами, как искусство может объединять людей и создавать незабываемые моменты.

Билеты уже в продаже, спешите, чтобы занять лучшие места!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 3500 ₽

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