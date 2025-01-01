Меню
Лариса Долина и Dolina band
Билеты от 3500₽
Киноафиша Лариса Долина и Dolina band

Лариса Долина и Dolina band

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Лариса Долина и Реалити Музкульт: Вечер джаза на Таганке

Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает вас на незабываемый вечер, в котором народная артистка России Лариса Долина исполнит свои лучшие хиты. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и джаза.

Светило русского джаза

Лариса Долина — известная певица и актриса, заслуженно считающаяся одной из лучших исполнительниц джазовой музыки в России. Её уникальный голос и мастерское владение сценой завораживают зрителей, создавая атмосферу уюта и тепла.

Музыкальный проект Реалити Музкульт

Специально для этого вечера проект Реалити Музкульт подготовит музыкальные сюрпризы, которые дополнят выступление Ларисы Долиной. Участники проекта не просто поддержат её на сцене, но и станут важной частью шоу, внося новые яркие штрихи в программу.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события. Вечер, наполненный джазом, энергией и талантами, ждёт вас на Таганке. Присоединяйтесь к любителям музыки и ощутите магию живого исполнения.

15 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 3500 ₽

