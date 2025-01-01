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Ландыши
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Ландыши

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Осенний вечер с группой «Ландыши» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на концерт одной из самых «музыкантских» групп на нашей сцене — «Ландыши». Участники коллектива играли и продолжают выступать в множестве других музыкальных проектов, что придаёт их звучанию уникальность и разнообразие.

Фанфакт о «Ландышах»

Интересный факт: из бывших участников группы можно, как писал классик, построить целый город или, по крайней мере, собрать оркестр «ех-». Это подчеркивает, насколько многообразен и талантлив коллектив.

Музыкальный стиль

«Ландыши» славятся своим парадоксальным стилем, в котором высоколобый абсурдистский юмор соседствует с шутками за гранью фола. Они мастерски умеют сочетать в своих выступлениях разные музыкальные жанры: от панка и хард-кора до романса и фанка. Каждая концертная программа — это настоящее путешествие по музыкальным стилям.

Идеальный выбор для воскресного вечера

Если вы ищете идеального компаньона для проживания осеннего воскресенья, то группа «Ландыши» — это именно то, что вам нужно. Их выступление подарит вам море эмоций и незабываемых впечатлений.

Не упустите шанс насладиться их музыкой и юмором! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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