Ландыши. Первый концерт 2026

«Ландыши» с новогодним концентом в «16 Тонн»

Самая «музыкантская» группа России, известная своим необычным подходом к музыке, вновь порадует своих поклонников в клубе «16 Тонн». Участники коллектива играли и продолжают выступать в множестве других групп, что делает их выступления уникальными и разнообразными.

На первом дне нового года зрители смогут встретиться с любимым героем их песен. Этот персонаж не боится быть немножко грубоватым, но всегда удивляет интересными шутками и доброй душой. Его рассуждения пронизаны искренностью, а юмор наполняет атмосферу теплом и радостью.

Такой неожиданный и позитивный компаньон для празднования 1 января — это то, что позволит вам начать новый год с правильной ноты. Не упустите возможность встретить новый год в компании настоящих музыкантов и ярких личностей!

Приходите в «16 Тонн» за хорошей музыкой и положительными эмоциями, которые останутся с вами на весь год!