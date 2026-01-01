Оповещения от Киноафиши
Меню
Отмена
Ландыш серебристый
Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

О спектакле

Лирическая комедия театра «Буфф»: «Ландыш серебристый»

В этой необычайной истории все не так, как кажется на первый взгляд. Вы полагаете, что пара столичных продюсеров мечтает лишь о несметных богатствах, юная провинциалка жаждет сказочного принца, скромный милиционер стремится к власти, а «богемный отпрыск» лишь хочет бездельничать и разъезжать на кадиллаке? Не тут-то было! Все не совсем так. Или совсем не так?

О чем мечтают герои и куда приводят их заветные мечты, поведает лирическая комедия «Ландыш серебристый», поставленная Марией Немировской в лучших традициях театра «Буфф». Интригующий сюжет, современное сценическое пространство и эликсир из популярных мелодий создают атмосферу веселья и легкости.

Что ждет зрителей

Спектакль наполнен веселыми танцевальными номерами, молодостью, юмором и, конечно, любовью! Это – театральная формула жизнеутверждающего спектакля, которая не оставит равнодушными зрителей всех возрастов.

Артисты на сцене

В спектакле соберется весь цвет театра «Буфф». В ролях столичных акул шоу-бизнеса – заслуженные артисты РФ Мурад Султаниязов и Михаил Трясоруков, которые подарят зрителям незабываемые моменты вместе с талантливыми молодыми актерами.

Не упустите возможность увидеть эту яркую комедию, полную неожиданных поворотов и музыкальных сюрпризов!

Купить билет на спектакль Ландыш серебристый

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
25 марта среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽
7 апреля вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽
21 апреля вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1500 ₽

