Ламповый подкаст о философии

Комик Сева Ловкачев и философ Женя Цуркан: диалог на грани юмора и философии

Приглашаем вас на уникальное событие, где смех встречает глубокие размышления! Комик Сева Ловкачев и философ Женя Цуркан объединяют свои таланты для обсуждения актуальных концепций и идей. Это не просто спектакль – это интеллектуальная игра для зрителей с живым и пытливым умом!

Что вас ждет?

Сева Ловкачев будет следить за тем, чтобы каждый зритель не только смеялся, но и понимал суть обсуждаемых тем. Женя Цуркан, как истинный знаток, погрузит вас в мир философских размышлений, делая сложные вещи доступными и увлекательными.

Возрастное ограничение

Данный спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет. Подготовьтесь к остроумным шуткам и провокационным темам, которые могут затронуть самые разные аспекты жизни и общества.

Не упустите возможность!

Если вы хотите провести вечер в компании умных и остроумных людей, не пропустите это событие! Мы уверены, что вы уйдете не только с улыбкой на лице, но и с новыми знаниями.

Следите за анонсами и приходите на спектакль, который обещает стать настоящим хитом!