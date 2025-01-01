Меню
Ламповый квартирник на панорамной крыше с живым бэндом. Поем и танцуем под русские хиты 00-х.
Билеты от 3400₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 3400₽

О концерте/спектакле

Уникальный музыкальный вечер с Roofevents на крыше универмага Цветной в Москве

«Спойте всё, что накопилось!» — Roofevents переизобрел караоке и создал удивительный музыкальный вечер, идеальный для тех, кто ищет альтернативу шумным барам и осуждающим взглядом. Здесь всё по-другому: мы поем вместе, в унисон с живым бэндом, наслаждаясь потрясающим видом на закатную Москву.

Уютная атмосфера

Для максимального комфорта подготавливаются ковры, подушки и пледы. Коктейли и закуски создадут полный спектр удовольствий от вечера.

Музыка и эмоции

Когда казалось бы, что душевнее быть не может, мы погасим свет. Останется только музыка, сотканная из голосов зала. Это не просто мероприятие — это приглашение домой, в атмосферу, где можно спеть «Царицу» с подругой, почувствовать ритм «Районы-кварталы» и вспомнить слова «Хоп хэй лала лэй», а от «Знаешь ли ты» мурашки пробегут по коже, как в первый раз.

Выступление группы The Hits

The Hits — одна из самых ярких кавер-групп Москвы, известная узнаваемым звучанием и живым контактом с залом. Участники коллектива выступают на больших сценах и телеканалах, но их привлекает не пафос, а тепло и искренняя любовь к музыке.

Приходите петь, чувствовать и наслаждаться моментом вместе с Roofevents!

Расписание

17 августа
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
19:00 от 3400 ₽
28 сентября
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
19:00 от 3500 ₽

