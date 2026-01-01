Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

О концерте

Лампабикт: музыкальное вдохновение от инди-фолка

Лампабикт — уникальный музыкальный исполнитель, который создает песни в жанре инди-фолк с 2019 года. Его творчество пронизано атмосферой ностальгии и меланхолии. Тексты его песен касаются глубоких тем, таких как шорох деревьев, ускользающие чувства и вечная осень, напоминающая о детстве, которое давно кануло в небытие, и зрелости, еще не наступившей.

О музыке Лампабикта

Каждая композиция Лампабикта — это музыкальное разнообразие, которое помогает слушателям не только отдохнуть от забот, но и ощутить тепло в холодные дни. Его песни, наполненные искренними переживаниями, помогают укрыться от ненастья и настроиться на позитив.

Что ждет зрителей на спектакле

На предстоящем спектакле Лампабикт представит уникальную программу, в которой будут звучать как новые, так и уже полюбившиеся слушателям композиции. Каждый номер — это настоящая эмоция, способная затронуть самые тонкие струны души зрителей.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением талантливого исполнителя и окунуться в его музыкальный мир, наполненный чувствами и мелодиями, способными согреть даже в самые хмурые дни.

Купить билет на концерт Лампабикт

В других городах
Март
5 марта четверг
19:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 2400 ₽
6 марта пятница
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 2400 ₽
7 марта суббота
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 2400 ₽
8 марта воскресенье
19:00
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
от 2400 ₽

