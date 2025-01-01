Меню
лампабикт
Киноафиша лампабикт

лампабикт

О концерте

Концерт-презентация группы лампабикт в Алматы

Лампабикт – российская музыкальная группа, основанная в 2019 году Артёмом Якимовым в Москве. Коллектив работает на стыке инди-фолка, инди-рока и этники, создавая необычное звучание, которое привлекает внимание зрителей и критиков. Они выделяются не только своим уникальным стилем, но и особым вокалом и манерой исполнения.

Новый альбом в центре внимания

На предстоящем большом концерте-презентации группа представит свои любимые хиты и новые композиции из свежего альбома. В новых песнях заложены эмоции глубины и откровенности, что делает их еще более резонирующими с аудиторией. Лампабикт обещает открыть новую сторону своего музыкального мира, приглашая зрителей на встречу с честными и уязвимыми текстами.

Уникальная атмосфера концертов

Каждое выступление лампабикт – это особая атмосфера, полная образов леса, дождя, тишины и света. Их концерты позволяют прожить свои эмоции и соприкоснуться с чем-то большим, чем просто музыка. Это мероприятие не стоит пропускать, если вы хотите ощутить истинный музыкальный опыт от одного из самых ярких коллективов современной сцены.

Исполнители
лампабикт

Март
28 марта суббота
20:00
Motor Club Almaty г. Алматы, пр. Назарбаева 50

