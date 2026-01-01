«Монахиня из Борли. Возвращение»
Lakshmi Road
О концерте

Акустический концерт «Lakshmi Road» в клубе Алексея Козлова

«Lakshmi Road» — это уникальный акустический концерт, где авторские композиции и каверы будут представлены в исполнении музыкантов, известного своими работами в жанрах джаза и инструментальной музыки.

Что вас ждет на концерте?

Концерт предложит зрителям редкое сочетание инструментов: ситара, таблы, индийской фисгармонии, фортепиано и виолончели. Музыканты исполняют как свои авторские произведения, так и оригинальные версии известных хитов, создавая неповторимую атмосферу живого звука.

Почему стоит посетить?

Это шоу — уникальная возможность услышать редкое объединение жанров и инструментов. Концерт привлечет любителей джаза, инструментальной музыки и тех, кто интересуется необычными музыкальными проектами.

О музыкантах

Творчество «Lakshmi Road» — это фьюжн, в котором органично смешиваются европейские и индийские музыкальные традиции. Состав группы подчеркивает это разнообразие: с одной стороны — ситар и табла, с другой — сопрано-саксофон и виолончель.

Иван Муралов, ситарист и выпускник Бенаресского университета, является одним из немногих профессиональных исполнителей на ситаре в России. Его мастерство обогащает звучание коллектива.

Кирилл Паренчук, играющий на табле и сопрано-саксофоне, учился у выдающихся мастеров и уже два десятка лет передает индийскую музыкальную традицию в различных проектах.

Виолончелистка Мария Худобина, лауреат российских конкурсов и выпускница Московской государственной консерватории, успешно работает в различных музыкальных жанрах, что добавляет богатства звучанию группы.

Анна Бёме, пианистка и композитор, известна своими победами на музыкальных конкурсах и разнообразием стилей. Ее участие в таких коллективах, как «Masala Quartet» и «Flying Fish», подчеркивает её музыкальный диапазон.

Где состоится событие?

Новая сцена клуба расположена по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub).

Приходите и насладитесь выдающимся акустическим концертом, который подарит вам неповторимые музыкальные впечатления!

14 июня воскресенье
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
