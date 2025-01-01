Опера «Лакме» Лео Делиба

Опера «Лакме» — это романтическая история, полная melodious мелодий и трогательных моментов. Исполняется она на французском языке с синхронными титрами на русском, что делает её доступной для широкой аудитории. Одним из самых известных фрагментов является Цветочный дуэт, который стал настоящим хитом и разлетелся по рекламным роликам и музыкальным сборникам. Однако, стоит отметить, что опера полна других прекрасных мелодий, которые также заслуживают внимания.

В центре сюжета — любовь британского офицера и дочери индийского брамина, которая, как и полагается в романтических операх, заканчивается печально. Тем не менее, «Лакме» оставляет у зрителей яркое и светлое впечатление. За постановку отвечает француженка Изабель Парсьо-Пьери, которая выступает в роли режиссера и сценографа.

Краткое содержание

Действие оперы разворачивается в Британской Индии в конце XIX века.

Действие первое

Действие начинается в жилище брамина Нилаканты, окруженном тенистым лесом. Утро. Индусы и индуски, возглавляемые Нилакантой и его дочерью Лакме, приветствуют новый день молитвой Брахме. После церемонии Нилаканта уходит в священную пагоду, оставляя дочь на попечении своей подруги Маллики и слуги Хаджи. Девушки решают отправиться на лодке за цветком лотоса. В это время в священное место приходят дочери губернатора Индии — Элен и Роза, а также их гувернантка и два английских офицера. Увидев, что они находятся в доме свирепого брамина, все, кроме Джеральда, спешат уйти. Джеральд, замечая красоту Лакме, решает зарисовать её образ. Несмотря на предупреждения, он не уходит, и между ними возникает любовь. Однако Нилаканта, догадываясь о визите незнакомца, клянётся отомстить.

Действие второе

На городской площади отмечается народный праздник. Лакме тоскует о Джеральде. Нилаканта считает, что причина её грусти — оскорбление, и решает отыскать обидчика. Когда Джеральд подходит к Лакме, её смущение выдает его врага. Наедине с любимым, Лакме умоляет его бежать вместе, но он колеблется. В это время проходит священная процессия жрецов, и Нилаканта, воспользовавшись моментом, ранит Джеральда. Лакме в ужасе приказывает Хаджи нести раненого с собой.

Действие третье

В лесу Лакме заботится о раненом Джеральде. Когда он приходит в себя, она делится с ним историей его спасения. Джеральд, очарованный Лакме, готов соединиться с ней навсегда и выпить священную воду из одной чаши. Лакме уходит за водой, и в это время появляется Фредерик, убеждая Джеральда вернуться в полк. Сознание долга побуждает Джеральда согласиться. Вернувшись, Лакме в ужасе обнаруживает перемену в любимом и решает покончить с собой, отравившись ядовитым цветком. В итоге, они оба пьют священную воду, и, несмотря на любовь, ядовитый цветок начинает действовать. Девушка умирает в объятиях Джеральда.

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную и красивую историю на сцене!