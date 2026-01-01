Құлагер
Киноафиша Құлагер

Спектакль Құлагер

Постановка
ТЮЗ им. Г. Мусрепова

О спектакле

Өмір - арпалыс, күрес, жарыс... Аламан - бәйге.

Қазақ - ат жалын тартып мініп, асау таймен алысып есейген, жылқы малына жаны құмар, ұлттық рухы мықты халық.

Дүбірлі додаларда шын жүйріктер озады. Бұлтарыс-қалтарыстарда тұяғы тайғанап, аяқтан шалатындар кезікпесе, әрине...

Аттың шабысы - ол, адам шабысы.

ҚҰЛАГЕР - еркіндікке ұмтылған қара халықтың, Адам - Ақынның Жан-Азасының символы.

«Құлагер» қойылымы Қазанатынан, Ер қанатынан айырылған Ақанның зарына қанықтырып, қазақ өнерінің құдіреті мен киесін таныта түсері хақ...

