Өмір - арпалыс, күрес, жарыс... Аламан - бәйге.
Қазақ - ат жалын тартып мініп, асау таймен алысып есейген, жылқы малына жаны құмар, ұлттық рухы мықты халық.
Дүбірлі додаларда шын жүйріктер озады. Бұлтарыс-қалтарыстарда тұяғы тайғанап, аяқтан шалатындар кезікпесе, әрине...
Аттың шабысы - ол, адам шабысы.
ҚҰЛАГЕР - еркіндікке ұмтылған қара халықтың, Адам - Ақынның Жан-Азасының символы.
«Құлагер» қойылымы Қазанатынан, Ер қанатынан айырылған Ақанның зарына қанықтырып, қазақ өнерінің құдіреті мен киесін таныта түсері хақ...