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Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
Билеты от 990₽
Киноафиша Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)

Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)

18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Джаз и стендап в одном шоу

Вы сможете насладиться сразу двумя жанрами искусства, не покидая своего уютного места за столиком ресторана или бара.

Программа вечера

  1. Первый час — джазовое шоу
    Профессиональные джазовые исполнительницы создадут для вас атмосферу музыкального наслаждения. Живой концерт идеально дополнит ваш ужин и погрузит в мир изысканного звучания.

  2. Второй час — женский стендап
    На сцену выйдут участницы популярных проектов:

    • «StandUp на ТНТ»
    • «Женский Стендап на ТНТ»
    • «Разгоны»
    • «ЧУВС»

    В проекте принимали участие такие комики, как:

    • Ольга Малащенко
    • Ярослава Тринадцатко
    • Вера Котельникова
    • Динара Курбанова
    • Настя Веневитина
    • Карина Салихова
    • Настя Чубарова
    • Ника Тарасевич
    • Зоя Куулар
    • Кристина Ганина

Продолжительность
Общая длительность программы — 2 часа: первый час посвящен джазу, второй — стендапу.

Организация

  • Размещение за столиками.
  • Стоимость ужина и напитков оплачивается отдельно.
  • Если вы идете компанией, лучше приобретать билеты на одно имя для удобства рассадки.

Состав выступающих
Список комиков может отличаться от заявленного и держится в секрете, чтобы сохранить интригу.

Не упустите шанс провести вечер в уникальном формате, объединяющем джаз и юмор!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
19:00 от 1690 ₽
26 июля
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
18:00 от 990 ₽
1 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
19:00 от 990 ₽
2 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
18:00 от 990 ₽
8 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
19:00 от 990 ₽
9 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
18:00 от 990 ₽
15 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
19:00 от 990 ₽
16 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
18:00 от 990 ₽
22 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
19:00 от 990 ₽
23 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
18:00 от 990 ₽
29 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
19:00 от 990 ₽
30 августа
Spaten Haus Grand Москва, Б.Лубянка, 5
18:00 от 990 ₽

Фотографии

Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер) Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)

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5 декабря 2024 06:00
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