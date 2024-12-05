Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)

Январь — это время, когда хочется отдыха и новых впечатлений. И если вы ещё не знаете, куда отправиться с друзьями, чтобы провести праздничные дни ярко и незабываемо, вот несколько крутых идей. Будут и концерты стендап-комиков в Москве, и концерты, и спектакли. Каждый найдёт что-то для себя.