Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)

Вы сможете насладиться сразу двумя жанрами искусства, не покидая своего уютного места за столиком ресторана или бара.
Программа вечера
Первый час — джазовое шоу
Профессиональные джазовые исполнительницы создадут для вас атмосферу музыкального наслаждения. Живой концерт идеально дополнит ваш ужин и погрузит в мир изысканного звучания.
Второй час — женский стендап
На сцену выйдут участницы популярных проектов:
В проекте принимали участие такие комики, как:
Продолжительность
Общая длительность программы — 2 часа: первый час посвящен джазу, второй — стендапу.
Организация
Состав выступающих
Список комиков может отличаться от заявленного и держится в секрете, чтобы сохранить интригу.
Не упустите шанс провести вечер в уникальном формате, объединяющем джаз и юмор!