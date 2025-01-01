Спектакль Ladies of Burlesque. Новогоднее шоу

Новогоднее гала-шоу в Magnus Locus

В музыкальном клубе Magnus Locus пройдет гала-шоу в жанре бурлеск. Это игривое театральное искусство, вдохновлённое красотой женского тела и сексуальностью, обещает стать настоящим праздником.

В программе вечера

Зрителей ждут танцы от артисток с мировым именем, комедийные номера, классический и нео-бурлеск, бойлеск и восхитительные вокальные выступления. Шоу длится 3 часа с антрактом, а специальная новогодняя программа порадует любителей ретро-эстетики и оригинальных развлечений.

История проекта

С 2017 года проект Ladies of Burlesque дарит зрителям незабываемые вечера, наполненные элегантностью, юмором и театральным волшебством. Команда развивает жанр бурлеска в России, создавая сообщество восторженных поклонников и новых ярких талантов.

Уникальная атмосфера мероприятия

Шоу проходит в роскошном ресторане Magnus Locus, известном своими интерьерами и отличным звуком. Это идеальное место для полного погружения в атмосферу ретро. Во время шоу гости могут заказать еду и напитки по меню (не входит в стоимость билета) и насладиться авторской кухней.

Организация вечера

Приходите за час до начала шоу, которое стартует в 20:00. Не упустите возможность стать частью специальной новогодней программы Ladies of Burlesque!