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Ladies of Burlesque. Бурлеск-шоу в роскошном ресторане Magnus Locus
Билеты от 5000₽
Киноафиша Ladies of Burlesque. Бурлеск-шоу в роскошном ресторане Magnus Locus

Ladies of Burlesque. Бурлеск-шоу в роскошном ресторане Magnus Locus

18+
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Незабываемые вечера с Ladies of Burlesque

Ищете, как сделать вечер по-настоящему особенным? Приходите на Ladies of Burlesque — главное кабаре-шоу Москвы в жанре бурлеск.

Проект, который существует с 2017 года, дарит зрителям незабываемые вечера, наполненные элегантностью, юмором и театральным волшебством. На протяжении многих лет команда проекта развивает жанр бурлеска в России, создавая вокруг себя сообщество восторженных поклонников (и поклонниц!), почитателей жанра и новых звезд бурлеска.

Мир бурлеска

Бурлеск — это игривый театральный жанр, вдохновлённый красотой женского тела и сексуальностью. Вас ждут:

  • Танцы от артисток с мировым именем;
  • Комедийные номера;
  • Классический и нео-бурлеск;
  • Бойлеск;
  • Вокальные выступления;
  • Прекрасная музыка и атмосфера праздника.

Основная изюминка жанра — фокус на самовыражении артисток. Здесь нет места объективации: вместе с одеждой сбрасываются рамки условностей, а главное — это общение со зрителем в откровенной и ироничной манере.

Шоу в ресторане Magnus Locus

Шоу проходит в роскошном ресторане Magnus Locus. Его интерьеры и отличный звук создают идеальные условия для полного погружения в атмосферу ретро-эстетики. Вы можете заказать еду и напитки по меню (не входит в билет) и насладиться авторской кухней в течение шоу.

Информация о шоу

Длительность: 3 часа с антрактом.
Приход гостей: за час до начала шоу.
Старт программы: в 19:00.
Выбирайте дату и окунитесь в мир изящного кабаре. Эти вечера запоминаются надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
19:00 от 5000 ₽
28 сентября
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
19:00 от 5000 ₽

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