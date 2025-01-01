Ladies of Burlesque. Бурлеск-шоу в роскошном ресторане Magnus Locus

Ищете, как сделать вечер по-настоящему особенным? Приходите на Ladies of Burlesque — главное кабаре-шоу Москвы в жанре бурлеск.
Проект, который существует с 2017 года, дарит зрителям незабываемые вечера, наполненные элегантностью, юмором и театральным волшебством. На протяжении многих лет команда проекта развивает жанр бурлеска в России, создавая вокруг себя сообщество восторженных поклонников (и поклонниц!), почитателей жанра и новых звезд бурлеска.
Бурлеск — это игривый театральный жанр, вдохновлённый красотой женского тела и сексуальностью. Вас ждут:
Основная изюминка жанра — фокус на самовыражении артисток. Здесь нет места объективации: вместе с одеждой сбрасываются рамки условностей, а главное — это общение со зрителем в откровенной и ироничной манере.
Шоу проходит в роскошном ресторане Magnus Locus. Его интерьеры и отличный звук создают идеальные условия для полного погружения в атмосферу ретро-эстетики. Вы можете заказать еду и напитки по меню (не входит в билет) и насладиться авторской кухней в течение шоу.
Длительность: 3 часа с антрактом.
Приход гостей: за час до начала шоу.
Старт программы: в 19:00.
Выбирайте дату и окунитесь в мир изящного кабаре. Эти вечера запоминаются надолго!